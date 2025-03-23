Выйди и вреди нормально: в России хотят ввести оценки за поведение

Оценка за поведение в школах может появиться с 1 сентября 2025 года в нескольких регионах, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Директора и преподаватели общеобразовательных школ полагают, что она станет важным и необходимым сигналом для родителей. Специалисты считают, что оценки за поведение не приведут к дополнительному страху и стрессу учащихся, но, вероятно, должен быть механизм, который поможет исправить плохой результат — тогда у учеников будет мотивация вести себя лучше. Подробности — в материале «Известий».

Как будет выглядеть система оценок за поведение

Оценки за поведение в российских школах могут появиться с начала нового учебного году сразу в нескольких пилотных регионах. Об этом на расширенном заседании в Госдуме заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В Госдуме нововведение поддерживают. «Известиям» в нижней палате российского парламента рассказали, что в настоящее время Мипросвещения занимается разработкой критериев формирования системы оценок за поведение.

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Советник министра просвещения России, зампредседателя комитета Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию Наталия Золотарева сказала «Известиям», что в средней школе важно развивать осознанность, самоконтроль.

— Это может быть балльная система оценки (с использованием критериев), сопряженная с самооценкой и последующим разбором с педагогом. Важно четко разъяснять критерии оценки и давать возможность ученику улучшить свой результат, — отметила она.

Современная педагогика накопила серьезный багаж приемов мотивирующей оценки для разных возрастных групп, включая младшую школу, полагает Золотарева.

— Вместо баллов — могут быть введены письменные комментарии учителя (помог однокласснику, проявил инициативу, соблюдал правила). Хорошим дополнением может стать система «звездочек» или «наклеек» за конкретные поведенческие достижения, — указала собеседница.

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

В старших классах, по словам Золотаревой, фокус должен смещаться на формирование зрелой личности, способной к ответственному выбору, активной гражданской позиции. Оценка поведения может включать участие в социально значимых проектах, волонтерской деятельности, школьном самоуправлении, и, конечно, вклад ученика в создание позитивной атмосферы в классе и школе. При этом, она считает, что оценку за поведение следует учитывать в характеристике обучающегося.

Почему нужна четкость и прозрачность критериев оценки

С необходимостью введения оценки за поведение в школах согласны многие эксперты направления «Народный Фронт. Аналитика». По просьбе «Известий» они провели экспресс-интервью. Собеседниками-респондентами стали директора и преподаватели общеобразовательных школ, а также родители учеников.

Директора школ считают, что разработчикам нормативных актов, связанных с внедрением этой новации, обязательно следует учитывать, что, если не будет обеспечена четкость и прозрачность критериев такой оценки, а также если система оценивания не будет восприниматься как справедливая, оценка за поведение может вызвать конфликты между обучающимися и учителями, а также между родителями и школой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В «Народный Фронт. Аналитика» рассказали, что саму идею оценки поведения учащихся поддержали все опрошенные респонденты. При этом, они указали, что оценка за поведение должна носить воспитательный, а не устрашающий характер. Кроме того, респонденты отмечали необходимость создания комплексной системы воспитания, направленной на формирование у обучающихся навыков самоконтроля и ответственного поведения.

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Оценка за поведение — своевременная инициатива для контроля и недопущения отклоняющихся форм поведения, детской травли, которая поможет сдерживать тех, кто склонен к нарушению школьной дисциплины, считает директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елена Приступа.

Оценка за драку или буллинг на перемене

Эксперты Научно-образовательный центра педагогических проектов в то же время указывают, что «двойки» за разговор на уроке, драку или буллинг на перемене не равнозначны друг другу. По мнению специалистов центра, в начальной школе применение оценок за поведение будет достаточно эффективным, но с возрастом восприятие «двоек» становится более равнодушным и вряд ли окажет существенный эффект на пресечение плохого поведения.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

— Прямое влияние на мотивацию вести себя лучше оценки за поведение вряд ли окажут, но будут иметь определенный сдерживающий фактор, позволяющий ограничивать ученика от излишних проявлений негативных эмоций, — считают в Центре педагогических проектов. — Оценки за поведение не приведут к дополнительному страху и стрессу учащихся, но вероятно должен быть механизм исправления оценок, который может обеспечивать мотивацию учеников вести себя лучше.

Лектор российского общества «Знание», психолог Анастасия Хищенко полагает, что оценка может быть дополнительным инструментом мотивации, но не основой для взаимодействия с учеником. Важно, чтобы критерии оценки за поведение были кристально чистыми и выполнялись всеми сторонами учебного процесса, замечает она. Иначе данный инструмент может стать лишь стресс-фактором, ухудшающим атмосферу и учебные показатели в классе, подчеркивает эксперт.

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков