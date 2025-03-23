Ежегодно 24 марта в России отмечается День штурманской службы Военно-воздушных сил страны. Это профессиональный праздник военнослужащих, без которых сегодня невозможно представить военную авиацию. В 2025 году торжество выпадает на понедельник. Об истории и традициях знаменательной даты — в материале «Известий».

История Дня штурманской службы ВВС России, отмечаемого 24 марта

Праздник был учрежден в 2000 году приказом главнокомандующего Военно-воздушными силами (ВВС) России Анатолием Корнуковым и приурочен ко дню создания Центральной аэронавигационной станции (ЦАНС), основанной в 1916 году в Москве. Именно с этого дня ведется отчет истории современной штурманской службы.

При этом первые штурманы в нашей стране появились еще при Петре I. Изначально их готовили для флота, и только с появлением воздушных машин и выделения авиации в отдельный род войск такие специалисты были задействованы в авиации. Штурманы выполняли роль помощников пилотов, ведя разведку и обстрел противника. Также они работали с метеосводками при организации полетов и следили за исправностью навигационного оборудования.

В начале ХХ века еще не было точных приборов, помогающих летчикам прокладывать маршрут. Поэтому в воздухе приходилось ориентироваться по земным объектам. Позднее штурман Борис Стерлигов, которого считают отцом-основателем штурманской службы, разработал методику вождения самолета по компасу. Впоследствии она стала изучаться во всех летных школах.

В настоящее время на вооружении ВВС находятся современные самолеты, оснащенные сложнейшим электронным оборудованием, что требует от военных летчиков высочайшего класса в управлении. Во многом от их профессионализма и мужества зависит успешное выполнение боевых задач.

Готовят штурманов в Военном учебно–научном центре Военно–воздушных сил. Основной их задачей сегодня является обеспечение высокой точности и надежности воздушной авиации, эффективности боевого применения авиационного вооружения, а также средств воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Как празднуют День штурманской службы ВВС в России — 2025

Традиционно в праздник штурманов поздравляют руководство, их боевые товарищи и близкие. Отличившихся летчиков отмечают наградами и грамотами. Также часто к этому дню приурочено повышение в звании. Не забывают и о ветеранах службы.

К празднованию присоединяются студенты и преподаватели профильных образовательных учреждений и те, кто только планирует связать свою жизнь с авиацией.

Помимо этого, в России 12 августа отмечается День Военно-воздушных сил России, объединяющий всех военных летчиков. Ранее «Известия» рассказывали о его традициях.