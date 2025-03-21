Российские военные уничтожили живую силу подразделения ВСУ в ЛНР
Операторы боевых беспилотников с системой сбросов боеприпасов 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» поразили живую силу подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации в районе населенного пункта Надия Луганской Народной Республики (ЛНР). Кадры боевой работы 21 марта публикует Минобороны РФ.
Военные разведывательного подразделения группировки обнаружили украинских боевиков 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ «Азов» (признано террористической организацией в РФ) в лесополосе. Отмечалось, что они направлялись на ротацию.
Решение об огневом воздействии было принято после анализа полученных разведданных. Цель была уничтожена точным попаданием.
«Разведчики-операторы ударных дронов группировки войск «Запад» круглосуточно наносят огневое воздействие на боевиков ВСУ, которые пытаются удержать свои опорные пункты в зоне проведения СВО», — добавили в Министерстве обороны.
Экипаж танка Т-80БВМ 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» ордена Республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» 17 марта уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).