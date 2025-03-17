Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Экипаж танка Т-80БВМ 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» ордена Республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении спецоперации. Об этом 17 марта сообщили в Минобороны РФ.

Танкисты получили координаты опорного пункта противника, препятствовавшего продвижению российских штурмовых подразделений, от расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). После этого экипаж прибыл на заранее подготовленную огневую позицию, используя складки местности, и успешно ликвидировал вражескую цель на дальности до 8 км.

В ведомстве уточнили, что стрельба велась по навесной траектории с постоянной корректировкой огня операторами беспилотников, ведущих воздушную разведку в районе нахождения цели. Опорный пункт ВСУ был уничтожен 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции.

«Большую часть задач выполняем с закрытых позиций, потому что очень «грязное небо». Украина начинает терять свой боевой потенциал в роли артиллерии, поэтому они стали больше применять дронов», — отметил командир роты Данила Котляров.

Он также добавил, что сейчас в каждом танке налажено интернет-соединение.

Танковые экипажи 1-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады работают в качестве артиллерийского орудия, тем самым сковывая ВСУ в маневре и не позволяя противнику вести ответный огонь.

В Минобороны РФ 16 марта сообщили, что экипажи танков Т-72Б3М 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР). Корректировку стрельбы производили операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).