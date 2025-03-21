ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков в курском приграничье
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в приграничье Курской области более 240 боевиков. Об этом 21 марта сообщили в Минобороны РФ.
«Уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и восемь минометов», — добавили в ведомстве.
Отмечается, что трое военных ВСУ сдались в плен.
Кроме того, российские военнослужащие поразили живую силу и военную технику ВСУ в районе 20 населенных пунктов Сумской области ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии.
В том числе поражены формирования двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны украинской армии в районах трех населенных пунктов.
Накануне в Минобороны сообщили, что за сутки военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ отразили две контратаки украинской армии в Курской области. Кроме того, российские солдаты ликвидировали боевую машину пехоты, две боевые бронемашины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета противника.