Российские военные отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за сутки, продолжая разгром противника. Об этом 20 марта сообщили в Минобороны России.

За сутки украинская сторона потеряла в курском приграничье более 250 военнослужащих. Также ВСУ лишились танка и двух пунктов управления беспилотниками.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня. Отражены две контратаки противника», — уточнили в ведомстве.

Также были уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета украинской стороны.

19 марта президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры заявил, что российские военные завершают разгром ВСУ в Курской области. Президент указал на необходимость для военных прокуроров выявлять, фиксировать и тщательно расследовать все злодеяния ВСУ на освобожденных территориях в Судже и других населенных пунктах.