Правительство РФ выделит 750 млн рублей на конкурс «Интервидение»

Правительство России выделит 750 млн рублей для фонда «Традиции искусства» на подготовку и проведение Международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Документ появился 20 марта на портале официального опубликования правовых актов.

Средства будут направлены на финансовое обеспечение деятельности фонда в целях организации конкурса, который пройдет в Москве и Московской области.

Министерству иностранных дел России поручено контролировать эффективное использование выделенных средств и представить доклад о расходах до 1 февраля 2026 года.

Правительство России 25 февраля утвердило состав организационного комитета конкурса «Интервидение». В состав оргкомитета вошли министр культуры России Ольга Любимова, спецпреставитель главы государства по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, гендиректор АО «Первый канал» Константин Эрнст и другие.

Президент России Владимир Путин 3 февраля подписал указ о проведении в 2025 году в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение».