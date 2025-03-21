Президент Литвы заявил о готовности отправить войска на Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа 21 марта заявил, что страна готова направить войска на Украину после прекращения огня.

«Моя страна готова оказать необходимую поддержку. Мы говорим о вполне конкретных цифрах наших военных сил», — сказал Науседа в интервью агентству Bloomberg.

При этом подобные обязательства должны взять на себя и остальные страны коалиции, уточняет «Газета.Ru».

Европейские лидеры планируют провести встречу в Париже на следующей неделе, чтобы продвинуть планы по поддержке Киева.

Ранее, 6 марта, Науседа предложил Европейскому союзу (ЕС) выделять в помощь Украине более €40 млрд в год. Он отметил, что Литва ежегодно поддерживает Украину и передает ей 0,25% своего ВВП.