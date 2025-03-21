Вопреки всему

Недавно Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры, упомянул то, что против России западными странами было введено более 28,5 тыс. санкций, что превысило сумму рестрикций, вводимых в отношении всех остальных стран, вместе взятых.

Так что российским компаниям приходится действовать в исключительно экстремальных условиях. Но, даже находясь вне зоны комфорта, некоторые из них достигают ощутимого успеха. Живой пример — ПАО «НК «Роснефть», только что опубликовавшая отчетность за 2024 год.

Компания стала опорой федерального бюджета — в 2024 году налоговые перечисления «Роснефти» превысили 6,1 трлн рублей, серьезно его поддержав. Это, вообще-то, исторический рекорд для рынка и эквивалентно 17% общих доходов федерального бюджета. И яркая демонстрация вклада нефтяной компании в социально-экономическое развитие нашей страны.

Понятно, что с таким результатом «Роснефть» стала крупнейшим налогоплательщиком страны, проявив этим свою социальную суть и сознательность.

А если учесть те налоги и платежи, которые платят партнеры и подрядчики «Роснефти», то сумма увеличится еще на 1 трлн рублей — до 7,1 трлн. Это в разы больше, чем выплаченные налоги целых отраслей экономики, среди которых и финансовый сектор, и горнорудная и металлургическая отрасли, и энергетика, и химическая промышленность. Налоговая нагрузка во всех перечисленных отраслях находится на уровне ниже 40%. В то же время, в нефтяной отрасли этот показатель по итогам 2024 года достиг 74%.

Кстати, число акционеров — физических лиц за 2024 год выросло на треть и составило рекордные 1,5 млн человек, что подчеркнул глава компании Игорь Сечин, заострив внимание на данном факте.

В итоге за год «Роснефти» удалось увеличить выручку на 2,7% и, тем самым, поставить рекорд — 10,1 трлн руб. выручки. При этом показатель EBITDA достиг 3 трлн рублей — еще один рекорд для компании.

Отмечу также, что свободный денежный поток крупнейшей нефтяной компании России остается «в плюсе» на протяжении уже 18 отчетных кварталов, несмотря на то что налоговая нагрузка в нефтяной отрасли остается самой высокой. По данным ФНС за 10 месяцев 2024 года, она составила 76%. Для сравнения: в финансовом секторе этот показатель составляет всего лишь 30%. В этом контексте напомню также, что по итогам года банковский сектор заработал рекордные для себя 3,8 трлн рублей.

При такой серьезной налоговой нагрузке биржевые и банковские аналитики всё же видят значительный потенциал для стоимости акций «Роснефти» и регулярно рекомендуют их покупать. К примеру, по словам аналитиков «Альфа-банка, нефтяной гигант продолжает демонстрировать выдающуюся операционную эффективность за счет снижения удельных расходов и наращивания добычи на высокомаржинальных проектах.

Отмечу, что капитальные затраты «Роснефти» в прошлом году составили 1,4 трлн рублей, что на 11,2% выше показателя 2023 года и обусловлено плановой реализацией инвестиционной программы в блоке разведки и добычи. Показатель опять оказался рекордным в истории «Роснефти».

Это происходит на фоне сокращения инвестиционных программ в других компаниях, что, безусловно, объективно снижает привлекательность российской экономики. «Роснефть» же, напротив, подставляет плечо государству, в целом, работая над повышением инвестиционной привлекательности страны.

Инспирированный внеэкономическими факторами «зеленый период» в энергетике, похоже, постепенно завершается, и недавно стало очевидно, что дальновидность руководства компании, которое неоднократно отмечало необходимость увеличения инвестиций в традиционную энергетику, развивая ее и модернизируя, в конце концов, оправдалась. Компания правильно тратила средства, не поддаваясь «зеленому» психозу, который способствовал резкому сокращению инвестпрограмм.

Так, на фоне высоких цен на энергоносители и повышения отраслевой доходности многие «мейджоры», позиционировавшие себя ранее лидерами «зеленой трансформации», резко изменили свой подход, фактически признав правоту «Роснефти».

При этом, учитывая негативную конъюнктуру рынка, компания вынужденно корректировала стратегию с целью поддержания своей фундаментальной стоимости.

По словам Игоря Сечина, «в 2024 году в целях поддержки котировок акций в периоды их резкого падения была продолжена практика обратного выкупа в рамках одобренной советом директоров программы. В конце октября – начале ноября прошлого года, когда российский фондовый рынок достиг локальных минимумов, «Роснефть» успешно выкупила с рынка около 2,6 млн собственных акций по средней цене в 443,7 рубля», чем, конечно, укрепила свои позиции.

В целом, год был полон серьезных вызовов и помимо санкций.

Это и ограничение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, и ухудшение режима налогообложения, и опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий, и увеличение затрат на обеспечение антитерростической безопасности, и рост процентных ставок. Например, повышение ставки налога на прибыль до 25% с 2025 года привело к пересчету отложенного налога с негативным эффектом на прибыль в 240 млрд рублей.

Несмотря на это, менеджмент «Роснефти» успешно справился с перечисленными угрозами, судя по озвученным итогам года. В частности, была проведена работа по повышению эффективности бизнес-процессов как внутри страны, так и за ее пределами.

Так, показатель удельных расходов на добычу «Роснефти» — один из самых низких в мире, а ведущие российские рейтинговые агентства оценили долговую нагрузку компании как низкую.

Необходимо учитывать то, что, благодаря политике ЦБ РФ, который явно покровительствует банковскому сектору, и несмотря на рекордные почти 120 трлн рублей ликвидности, находящиеся в периметре российской банковской системы, энергетическая отрасль фактически лишена возможности стороннего привлечения финансирования. Так что «Роснефть», в общем-то, «явила финансовое чудо».

Вслед за рекордной добычей газа добыча жидких углеводородов в компании за истекший год составила 184,0 млн т, превысив показатели таких крупных международных компаний, как ExxonMobil, Shell и Chevron. При этом, по сравнению с 2023 годом, добыча «Роснефти» снизилась лишь незначительно. Снижение было обусловлено, прежде всего, решениями правительства РФ по ограничению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. И здесь компании пришлось играть по общим правилам.

Несмотря на это, добыча углеводородов «Роснефтью» за 12 месяцев 2024 года, согласно отчетности, составила 255,9 млн т, позволив ей сохранить позицию одного из мировых лидеров по добыче углеводородов.

Кстати, компанией была продемонстрирована характерная высокая эффективность геологоразведочных работ, в результате которых в прошлом году было открыто семь месторождений и 97 новых залежей углеводородов. Так что произошло восполнение добычи путем прироста запасов, превысив 100%.

Инновационная работа в «Роснефти» также была поставлена на поток в сторону развития отечественных технологий и импортозамещения. Нефтяной гигант обеспечивает работу технологических установок своих НПЗ собственными катализаторами, которые необходимы для производства высококачественного моторного топлива. Применяются и другие высокие технологии. Это отражается и на уровне безопасности труда. В результате за прошедший год на объектах не было допущено ни одного случая выброса нефти, газа или воды на поверхность при бурении скважин, а в рамках работы по минимизации разливов нефти и нефтепродуктов регулярно велись мероприятия по замене промысловых трубопроводов.

В целом, в рамках программы ликвидации экологического «исторического наследия» площадь загрязненных земель была сокращена на 9%, а масса нефтесодержащих отходов — на 11%.

Ну и совершенно не удивительно, что «Роснефть» стала единственной российской нефтегазовой компанией с высоким ESG-рейтингом, присвоенным агентством RAEX за «очень высокий» уровень управления ESG-рисками и возможностями. При этом рейтинг управленческой составляющей получил наивысшую оценку.

С этим руководство и акционеров компании можно и поздравить: даже работая явно вне зоны комфорта, удалось сохранить и приумножить созданное в рамках успешной работы компании.

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