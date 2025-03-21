Число полетов между Мурманском и Москвой увеличат с июня

«Аэрофлот» увеличит частоту полетов между Мурманском и Москвой летом 2025 года. Перевозчик будет выполнять 35 вылетов в неделю вместо 28. К пяти рейсам в сутки с 9 июня добавится еще шестой ежедневный рейс, сообщается на официальном Telegram-канале компании в пятницу, 21 марта.

Суммарно «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Россия» в течение лета будут в неделю выполнять до 49 рейсов между Москвой и Мурманском. Это на 17% больше, чем летом 2024 года

Также увеличится частота полетов «России» в Мурманск из Санкт-Петербурга. С 1 июня перевозчик будет выполнять на этой воздушной линии до 31 рейса в неделю.

Как отмечает ИА «Би-порт», новые рейсы позволят расширить возможность удобных стыковок в Шереметьево и Пулково для дальнейших полетов по России или за рубеж.

Ранее в марте «Известия» писали, что Россия намерена отменить визы для ряда стран Юго-Восточной Азии. С Вьетнамом планируется облегчить въезд групповым туристам, а Малайзия рассматривает двустороннее соглашение о безвизе для индивидуальных путешественников.