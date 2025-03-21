«Русская Медиагруппа» подписала соглашение о сотрудничестве с Всероссийским обществом инвалидов

21 марта «Русская Медиагруппа» и Всероссийское общество инвалидов подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого стороны планируют поддерживать инициативы друг друга в информационном пространстве и проводить совместные мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграцию в социум.

«На медиа лежит огромная социальная ответственность, и «Русская Медиагруппа», обладающая многомиллионной аудиторией, в полной мере осознает это, — говорит генеральный директор холдинга Любовь Маляревская. — Мы развлекательное музыкальное медиа, однако наш долг также способствовать развитию общества, помощи тем, кто в ней нуждается, популяризации идей инклюзивности и взаимопомощи. Мы благодарим наших партнеров за доверие и уверены, что сотрудничество с Всероссийским обществом инвалидов будет способствовать всесторонней поддержке его участников».

«Сегодняшнее соглашение с «Русской Медиагруппой» — не просто шаг навстречу друг другу, а мост между ценностями гуманизма и силой общественного слова. Медиа — это зеркало, способное не только отразить реальность, но и создать ее заново, чтобы нашлось место каждому, вне зависимости от физических особенностей или жизненных обстоятельств. Представители СМИ могут привлекать внимание общества и менять его отношение к различным значимым проблемам, в том числе к проблемам людей с инвалидностью. Уверен, наше сегодняшнее соглашение станет пространством диалога, где общество учится не делить людей на «нас» и «их», а видеть в каждом человека, достойного уважения, поддержки и равных возможностей», — считает председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) — крупнейшая общественная организация России, которая защищает права и интересы граждан с инвалидностью, взаимодействуя с органами государственной власти разных уровней. ВОИ организует по всей стране порядка 150 тыс. мероприятий в области спорта, творчества, туризма, вовлекая инвалидов в активный образ жизни. Сегодня ВОИ — это 1,5 млн человек, организация представлена в 86 регионах страны.

«Русская Медиагруппа» реализует социально ориентированную политику, поддерживая значимые для общества инициативы.