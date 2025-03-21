Сводка спецоперации на Украине за неделю

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий за неделю — с 15 по 21 марта — можно в материале «Известий».

ВС России нанесли 13 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, поражены инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов, места сборки и хранения дронов, а также подготовки их операторов, пункты временного расположения украинских боевиков.

«ВКС России в воздушном бою сбит МиГ-29 Воздушных сил Украины. За неделю средствами противовоздушной обороны уничтожены 28 управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — указали в Минобороны России.

Кроме того, российские военные уничтожили 1113 украинских беспилотников, 536 из которых были сбиты все зоны проведения спецоперации.

Группировка войск «Север», продолжая уничтожать формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, освободила в приграничье региона населенные пункты Заолешенка и Рубанщина. Кроме того, подразделения группировки войск «Днепр» освободили населенный пункт Степовое в Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 658 самолетов, 22 788 орудий полевой артиллерии и минометов, 283 вертолета, 601 зенитный ракетный комплекс, 1530 боевых машин реактивных систем залпового огня, 47 719 беспилотных летательных аппаратов, 22 420 танков и других боевых бронированных машин, 33 187 единиц специальной военной автомобильной техники.

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