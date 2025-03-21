На Курской АЭС сообщили о работе в штатном режиме
Курская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме после попытки Киева совершить террористический акт в отношении ядерного объекта, сообщает 21 марта пресс-служба станции.
«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — указано в Telegram-канале станции.
Энергоблоки №3 и №4 Курской АЭС находятся на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблоки №1 и №2 функционируют в режиме эксплуатации «без генерации», уточнили в пресс-службе.
В пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ 21 марта сообщили, что Киев пытался совершить акт ядерного терроризма путем атаки на Курскую АЭС. В результате произошло повреждение хранилища отработанного ядерного топлива. Причастные к атаке будут установлены. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил продолжить работу по защите прав жителей Курской области, которые пострадали от преступлений украинских боевиков.