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На Курской АЭС сообщили о работе в штатном режиме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Курская атомная электростанция (АЭС) работает в штатном режиме после попытки Киева совершить террористический акт в отношении ядерного объекта, сообщает 21 марта пресс-служба станции.

«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — указано в Telegram-канале станции.

Энергоблоки №3 и №4 Курской АЭС находятся на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблоки №1 и №2 функционируют в режиме эксплуатации «без генерации», уточнили в пресс-службе.

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В пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ 21 марта сообщили, что Киев пытался совершить акт ядерного терроризма путем атаки на Курскую АЭС. В результате произошло повреждение хранилища отработанного ядерного топлива. Причастные к атаке будут установлены. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил продолжить работу по защите прав жителей Курской области, которые пострадали от преступлений украинских боевиков.

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