Военный аналитик назвал блефом сообщения о возможности подлодок Британии нанести удар по РФ

Военно-морской флот (ВМФ) Великобритании находится в состоянии упадка и не является сильнейшим даже в Европе. Угрозы контр-адмирала королевского флота в отставке Криса Пэрри являются блефом, риторикой, направленной на британцев. Таким мнением с «Известиями» 21 марта поделился военный аналитик, политолог Вадим Мингалев.

Соответствующее заявление Криса Перри было опубликовано накануне в газете The Daily Telegraph. По его словам, одна британская атомная подлодка, вооруженная баллистическими ракетами Trident, способна «испепелить» 40 российских городов.

«Есть такая поговорка, она не совсем деликатна, но я скажу: хороший понт дороже денег. Одна старая подлодка уничтожить 40 городов не может. Ничего, кроме смеха, такие тезисы не вызывают. Сейчас идет нагнетание риторики в плане того, что Европа, Великобритания и Франция в частности, якобы смогут заставить Россию подписать необходимые им и Украине мирные соглашения», — прокомментировал Мингалев.

Так, подчеркнул он, подобные высказывания адресованы именно британским избирателям, чтобы показать им, что «английский лев еще силен». Собеседник издания отметил, что Великобритания хочет возглавить европейские страны на политической арене, на то же самое претендуют Франция и Германия.

«Британский флот находится в плачевном состоянии. Тем более, подводный флот не может сам вести ракетные атаки, потому что всё это происходит через объединенное командование, через США. Кроме того, не все британские подводные лодки готовы к боевым действиям, я уже не говорю о надводных операциях — уже давно не проводился необходимый ремонт судов. Я с уверенностью скажу, что военно-морские силы Великобритании не готовы к конфликту с РФ», — высказался эксперт.

Однако, добавил он, Великобритания имеет ядерное оружие, поэтому России всегда стоит быть начеку.

Ранее, 28 декабря, газета The Daily Mail рассказала, что на борту королевского подводного военно-морского флота Великобритании процветают дедовщина, изнасилования и употребление запрещенных веществ. По данным издания, на одном из подводных судов персонал ведет список с членами экипажа, которые будут изнасилованы в первую очередь в случае непредвиденной катастрофы в море.

До этого, 16 ноября, газета The Times со ссылкой на источник сообщила, что британские авианосцы Queen Elizabeth и Prince of Wales стоимостью £6,2 млрд ($8,02 млрд) оказались уязвимы для противокорабельных ракет потенциального противника.