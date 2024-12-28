СМИ сообщили о процветании культуры разврата на подводном флоте Великобритании

На борту королевского подводного военно-морского флота Великобритании процветают дедовщина, изнасилования и употребление запрещенных веществ. Об этом в субботу, 28 декабря, написала газета Daily Mail со ссылкой на источники.

«Подводная служба королевского флота страдает от «групповых изнасилований», наркоторговцев и развратных офицеров со своими «списками изнасилований», а экипажи обмениваются картами в стиле Top Trump (карточная игра. — Ред.) с именами самых злостных нарушителей», — говорится в материале.

По данным издания, на одном из подводных судов мужской персонал ведет список с членами экипажа, которые будут изнасилованы в первую очередь в случае непредвиденной катастрофы в море. При этом один из матросов, узнав, что его имя указано в списке, обратился за защитой к старшим по званию, однако его просьбы были проигнорированы.

Кроме того, сообщается о групповых изнасилованиях и употреблении наркотиков среди моряков подлодок, базирующихся на военно-морской базе Клайд в Шотландии. По словам осведомителя газеты, во время «посвящения» с моряками совершаются «действия сексуального характера». Так, бывший моряк поделился с изданием, что на его подлодке трое молодых людей были изнасилованы, восемь пытались покончить с собой.

Еще в октябре 2022 года главу королевского флота заставили принести «унизительные извинения за сексуальные нападения и издевательства над женщинами» на подводных лодках после того, как об этом стало известно Daily Mail.

В середине сентября сообщалось, что ВМС США ввели в эксплуатацию новую подводную лодку USS New Jersey, рассчитанную на полную гендерную интеграцию. Уточнялось, что USS New Jersey спроектирована для представителей обоих полов с такими удобствами, как повышенная приватность в туалетах и ​​спальных зонах.