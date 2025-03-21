Россия и Индонезия расширяют сотрудничество

В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова и посла Республики Индонезия в Российской Федерации Жозе Антонио Морато Тавареша. Стороны обсудили участие индонезийской делегации в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится с 18 по 21 июня, и в других конгрессно-выставочных мероприятиях, организуемых Фондом Росконгресс в России и за рубежом.

Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков отметил укрепление официальных и деловых контактов России и Индонезии. «Индонезия является надежным и проверенным временем партнером для России. Представители Республики Индонезия принимают традиционное участие в Петербургском международном экономическом форуме. В Санкт-Петербург приезжают как представители органов государственной власти, торговых и промышленных союзов и ассоциаций и общественных организаций и объединений, так и индонезийское бизнес-сообщество, представляющее сферы недвижимости и строительства, а также финансовую и страховую отрасль. Совместная работа на ключевой международной дискуссионной площадке ПМЭФ даст импульс развитию долгосрочного взаимного диалога России и Индонезии по широкому спектру направлений. Страны официально взаимодействуют в рамках БРИКС, это взаимодействие необходимо расширить в рамках Евразийского экономического сотрудничества России и стран АСЕАН», — сказал Антон Кобяков.

В ходе встречи обсуждалось участие представителей Индонезии в деловой программе ПМЭФ-2025 и подготовка в рамках форума бизнес-диалога Россия – Индонезия. Также озвучено предложение о размещении странового стенда на площадке ПМЭФ, который мог бы продемонстрировать гостям и участникам форума инвестиционные возможности Индонезии, ее проекты в туристической и других отраслях. Стороны заявили о готовности развивать сотрудничество стран в политической, торгово-экономической, туристической и культурной сферах.

Посол Республики Индонезия в Российской Федерации Жозе Антонио Морато Тавареш обозначил важность развития диалога между Россией и Индонезией в год 75-летия установления дипломатических отношений между странами. «Российская сторона придает большое значение созданию дискуссионных площадок высокого уровня для дальнейшего расширения и углубления российско-индонезийского сотрудничества. Бизнес-сообщество Индонезии заинтересовано в развитии практического сотрудничества с Россией как на двусторонней основе, так и в рамках диалогового партнерства Россия – АСЕАН», — подчеркнул Жозе Антонио Морато Тавареш.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено бизнес-форуму Россия – Индонезия, который состоится в столице Индонезии Джакарте 14–15 апреля «на полях» 13-го заседания Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Соорганизаторами бизнес-форума выступят Фонд Росконгресс под брендом Roscongress International и Торгово-промышленная палата Индонезии (KADIN). Форум станет площадкой для открытого и доверительного диалога между государством, бизнесом и обществом двух стран для обсуждения, поиска и продвижения инициатив и проектов, направленных на укрепление российско-индонезийского сотрудничества. Бизнес-форум станет отправной точкой для сотрудничества России и Индонезии на форумном треке, которое продолжится в рамках Петербургского международного экономического форума в июне.

В завершение встречи Антон Кобяков пригласил представителей делегации Республики Индонезия принять участие в других крупных конгрессно-выставочных и деловых мероприятиях, которые состоятся в России в этом году, в числе которых: Восточный экономический форум 3–6 сентября во Владивостоке, Международный форум «Российская энергетическая неделя» 13–15 октября и Международный туристический форум «Путешествуй!» 10–15 июня в Москве.