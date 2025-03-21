Московская неделя моды подвела итоги

В столице состоялась четвертая Московская неделя моды. Она проходила с 13 по 18 марта в Манеже. Всего на участие было подано более тысячи заявок из 111 городов России. Коллекции представили 186 брендов из 27 регионов России, а также девяти стран: Армении, Индии, Индонезии, Китая, Таджикистана, Турции, ЮАР и других.

«Четвертую Московскую неделю моды посетили более 65 тыс. человек. С каждым сезоном мы видим, как интерес к событию возрастает. Наблюдается и рост столичных участников: 108 московских брендов были представлены в этот раз», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

На Московской неделе моды прошло 90 показов: 81 показ дизайнеров из России и девять показов зарубежных дизайнеров, включая шесть коллективных показов, где 139 студентов и выпускников из пяти отечественных вузов представили более 200 образов. В мероприятии участвовали порядка 2300 моделей.

На маркете Московской недели моды москвичи и гости столицы познакомились с коллекциями дизайнеров и приобретали одежду, обувь и аксессуары 101 дизайнерского бренда из Москвы и других городов России. Москвичи и гости столицы зарегистрировались на маркет более 14,5 тыс. раз. Впервые в рамках маркета был представлен коллективный стенд проекта «Сделано в Москве», на котором свои коллекции представили 11 столичных дизайнеров. Для многих участников проекта это был первый опыт участия в мероприятии. Предприниматели отметили, что коллективный стенд привлек дополнительное внимание к их товарам, общая выручка участников стенда составила свыше 2 млн рублей. На первом этаже для гостей модных показов работал бар «Москва», где были представлены столичные угощения и напитки от брендов-участников проекта «Сделано в Москве».

На Московской неделе моды в Манеже ежедневно работал лекторий, где прошло 28 лекций при участии 46 спикеров: эксперты обсудили перспективы российского глянца перед западным, почему мировые бренды используют русское культурное наследие, как инфлюенсеры формируют тренды, чем традиционные русские головные уборы так привлекают люксовые бренды. Каждая лекция была интерактивной, слушатели могли задать вопросы и получить профессиональные советы от экспертов. Онлайн-трансляции сессий лектория получили почти 3 млн просмотров. Ведущие эксперты индустрии, известные дизайнеры, стилисты, представители ОГВ, телеведущие, редакторы глянцевых изданий, блогеры, представители проекта «Сделано в Москве» и Агентства креативных индустрий Москвы рассказали об актуальных трендах для модных дизайнеров.

На Московской неделе моды все дни работала выездная студия телеканала «Москва 24» с ежедневными прямыми включениями, репортажами и интервью. Гостями интервью стали Алексей Анатольевич Фурсин, министр правительства Москвы и руководитель департамента культуры, Айсель Трудел, попечитель Фонда моды, Ксения Собчак, Яна Рудковская, Александр Рогов, Евгений Плющенко, дизайнер Дмитрий Логинов, заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд, дизайнер Игорь Андреев, блогер, модель и ведущая YouTube-шоу «Позавчерашние новости» Мария Миногарова, стилист Владислав Лисовец, иностранные дизайнеры — участники Московской недели моды из Китая, Турции и многие другие.

Ежедневно на Московской неделе моды можно было встретить журналистов ведущих российских и зарубежных глянцевых и новостных изданий, стилистов, байеров, актеров, спортсменов, инфлюенсеров и многих других.

На Московской неделе моды также работал профессиональный шоурум, где 45 российских дизайнеров встречались с ведущими российскими ритейлерами и оптовыми покупателями и проводили переговоры о будущем сотрудничестве. Мероприятие посетили байеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Ставрополя, Новосибирска и других городов.

Помимо этого, состоялся четвертый выпуск фестиваля короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts. Он объединил режиссеров не только из России, но и из других стран, среди которых Аргентина, Мексика, Филиппины и ЮАР. Всего на экране было показано 58 кинолент.