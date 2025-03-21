Трамп подписал указ о ликвидации минобразования США в окружении школьников

Президент США Дональд Трамп, сидя среди детей за партами в макете школьного кабинета, созданного в Белом доме, подписал указ об упразднении американского министерства образования и передаче его полномочий властям штатов и местным сообществам. Об этом 21 марта сообщил телеканал CNN.

«Звучит странно, не правда ли? Департамент образования, мы собираемся его ликвидировать», — сказал глава государства.

По словам Трампа, эксперимент по федеральному контролю за обучением «провалился», а ведомство создает лишнюю бюрократию.

Согласно новому указу, получившему название «Улучшение результатов образования путем расширения прав и возможностей родителей, штатов и сообществ», глава министерства Линда Макмахон обязана предпринять меры для закрытия ведомства, которое она возглавляет, и передать полномочия.

Ранее, 20 марта, агентство Reuters сообщило, что указ Трампа о ликвидации министерства образования готовы оспорить генеральные прокуроры нескольких штатов. На прошлой неделе они подали иск, чтобы остановить процесс упразднения ведомства.