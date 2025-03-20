Reuters сообщило о планах Трампа закрыть минобразования США 20 марта
Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о ликвидации министерства образования страны 20 марта, в четверг. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Дональд Трамп в четверг подпишет долгожданный указ, направленный на закрытие министерства образования, выполнив тем самым ключевое предвыборное обещание», — передает агентство.
При этом такой шаг уже готовы оспорить генеральные прокуроры нескольких штатов. Сообщается, что на прошлой неделе они подали иск с целью остановить процесс ликвидации министерства и увольнения работающих в нем сотрудников.
Уточняется, что пока еще не подписанный приказ предписывает министру образования США Линде Макмэхон «принять все необходимые меры для содействия закрытию министерства».
О плане Трампа упразднить минобразования США газета WSJ сообщила 6 марта. До этого, 21 января, Трамп подписал указ, который запрещает чиновникам принимать новые нормативные акты, пока его администрация не установит «полный контроль» над федеральным правительством.