Россиянка проплыла 122 м подо льдом и установила мировой рекорд
Россиянка Екатерина Некрасова установила мировой рекорд, проплыв 122 м подо льдом без гидрокостюма. На Байкале завершился второй фестиваль фридайвинга, передает телеканал «Известия». В 2025 году на турнир приехало более 20 спортсменов из России, Хорватии и Турции. Ранее глубинный рекорд установила Ольга Маркина, нырнувшая на 71 м в моноласте с задержкой дыхания.
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