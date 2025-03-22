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Не грех полакомиться: какие десерты подходят для Великого поста

В ресторанах предлагают грушевые штрудели, тарт из гречки и чиа-пудинги
Фото: «ЦДЛ»
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Великий пост в этом году продлится до 19 апреля, и для всех, кто его соблюдает, это время существенных ограничений в еде, предполагающих полный отказ от продуктов животного происхождения. Запреты распространяются и на сладкий стол, в котором не должно быть позиций, содержащих такие ключевые для кондитерского дела ингредиенты, как яйца, молоко, сливочное масло и желатин. «Известия» выясняли, какие допустимые десерты в этот период предлагают своим гостям рестораны и из каких альтернативных компонентов их готовят.

Как и почему растет популярность постных десертов

В последние годы всё больше ресторанов вводят на период Великого поста специальное меню для гостей, соблюдающих ограничения в еде. В перечень блюд обязательно входят и разнообразные постные десерты, популярность и востребованность которых постоянно растет.

Постные десерты действительно стали пользоваться популярностью в ресторанах, а во время поста запрос на них возрастает, так как гости стремятся разнообразить свой рацион и удовлетворить потребность в сладком, — рассказала «Известиям» шеф-кондитер ресторана Sapiens Татьяна Лаврентьева. — При этом интерес к ним сохраняется и в обычные дни, так как многие сегодня придерживаются принципов здорового питания и употребляют меньше продуктов животного происхождения.

Кокосовая панакота с медом и свежим манго

Фото: Sapiens

По словам нашей собеседницы, одно из самых модных направлений — создание постных десертов на основе растительных продуктов — фруктов, овощей и злаков. Также большой актуальностью всегда пользуется постная выпечка (кексы, пироги и печенье). Например, в ресторане Sapiens готовят пирог, в основе которого — бланшированные яблоки, пропитанные сиропом из корицы. В состав теста входит миндальная мука, которая придает десерту более яркий вкус. Пирог подается с кремом из сгущенки, приготовленным на основе кокосового молока, мякоти кокоса и фиников, а также украшается карамельным пеканом.

Мода на такие правильные десерты зародилась несколько лет назад и за прошедшее время они сильно эволюционировали, — делится своим мнением шеф-кондитер ресторана Buro.Tsum Эглуте Зубкова. — Сегодня их делают в виде фруктов или тарталеток, и они визуально совершенно не отличаются от обычных. Когда гости видят такой красивый десерт и затем узнают, что он по составу абсолютно постный, интерес к нему сразу возрастает. В нашем меню есть тарт из гречки, который выглядит как обычная тарталетка с кремом, а внутри скрываются простые, но вкусные ингредиенты без использования продуктов животного происхождения.

Тарт из гречки с фундучной сгущенкой

Тарт из гречки с фундучной сгущенкой

Фото: Buro.Tsum

Несмотря на популярность, постные десерты все-таки имеют довольно узкий круг почитателей, продолжает наш эксперт. Но спрос на них будет поддерживаться всегда и независимо от времени года, поскольку среди гостей есть много людей, кому нельзя лактозу или глютен, а сладкое любят все.

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Какие постные десерты наиболее популярные

В мире постных десертов есть несколько фаворитов, которые сохраняют стабильную популярность у гостей. Как правило, это яблочные пироги, грушевые штрудели, а также лимонные кексы. Среди более легких вариантов блюд можно выделить кокосовую панакоту с экзотическими фруктами и ягодные сорбеты. При этом в каждом ресторане обязательно найдутся собственные хиты, максимально отражающие вкусы их аудитории.

— К числу самых любимых у гостей можно отнести овсяное печенье, чиа-пудинги, фрукты в шоколаде и ягодные муссы, — перечисляет шеф-кондитер ресторана русской кухни «Матрешка» Денис Сарапулов. — Секрет успеха заключается в их универсальности, так как они могут удовлетворить различные вкусовые предпочтения и диетические ограничения, что делает их доступными для многих. Другими важными факторами популярности перечисленных десертов является простота их приготовления и здоровые и понятные ингредиенты, что соответствует современным трендам в питании.

«Матрешка»

Пирог из сухофруктов

Фото: «Матрешка»

В качестве иллюстрации к своим словам наш собеседник привел ягодный мусс, который нравится гостям ресторана «Матрешка» уже не первый год. Его готовят из вишневого морса, который сначала доводят до кипения, а затем добавляют в него манную крупу и варят на медленном огне (постоянно помешивая, чтобы избежать образования комков) до кремообразного состояния. Затем массу охлаждают и с помощью венчика или блендера взбивают до получения легкой и воздушной текстуры. При подаче взбитый мусс выкладывается на тарелку в форму небольшого холмика, поливается земляничным вареньем и украшается свежими ягодами. Таким образом, практически обычная манная каша становится полноценным десертом, который можно приготовить как к завершению трапезы, так и на завтрак.

— Из года в год особой популярностью у нас пользуется желе из красных сицилийских апельсинов, — делится своим наблюдением шеф-кондитер ресторана Butler Ирина Думбадзе. — Оно само по себе легкое, а в постный месяц еще и освежает сочным вкусом.

Мусс пралине из кедровых орехов с соусом из облепихи

Мусс пралине из кедровых орехов с соусом из облепихи

Фото: Butler

В постное меню наша собеседница обычно добавляет два-три абсолютно разных по вкусовым качествам десерта. Для тех, кто больше любит позиции со слоеным тестом, делают мильфей с пластинками из хрустящего филло с фруктовым пюре и орехами. Более легкий вариант лакомства — муссовый десерт из мюслей с черносливом, кедровым пралине, растительными сливками и соусом из облепихи. Запросы на такие сладости бывают и вне поста, и для тех, кто находится на диете или имеет ограничения по здоровью, в ресторане могут специально приготовить что-то без лактозы и с низким содержанием сахара.

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Из каких продуктов готовят постные десерты

Для приготовления постных десертов можно использовать продукты, которые не содержат животных ингредиентов, но при этом обладают хорошими вкусовыми качествами. В первую очередь это фрукты, ягоды, овощи, орехи, семена, горький или темный шоколад. Коровье молоко сегодня легко заменяется соевым, кокосовым, миндальным, банановым или овсяным, а сливочное масло — аналогами из какао, кокоса или качественным маргарином. Эти ингредиенты позволяют создавать вкусные десерты, которые подойдут всем, кто соблюдает пост или ищет более здоровые замены традиционным сладостям.

Ранней весной, когда еще нет сезонных ягод и фруктов, очень хорошо использовать для десертов ананас, потому что это продукт круглый год одинаковый, — советует шеф-повар ресторана «ЦДЛ» Федор Верин. — Его можно немного поджарить (как было принято в кухне русской аристократии 200 лет назад), запечь или приготовить с ним десертный тартар, предварительно подмариновав в алкоголе с добавлением сока лайма.

«ЦДЛ»

Жареный ананас с сорбетом из кардамона

Фото: «ЦДЛ»

Наш собеседник рассказал, что традиционно уделяет особое внимание десертам из яблок и готовит с ними либо штрудели, либо тарты, а в этом году запекает фрукт целиком с тестом с медом и орехами. Также в период поста он рекомендует делать разные комбинации желе с цитрусовыми и другими доступными фруктами и ягодами. Загущать такие десерты можно с помощью пектина и агар-агара. В случае с последним необходимо учитывать, что структура желе получается довольно хрупкой, и чтобы оно сохраняло красивый вид и не деформировалось, лучше использовать полукруглые формы, из которых его будет легче извлекать.

Для постных десертов очень хорошо подходит тофу, так как с ним можно приготовить много разнообразных кремов, соусов и использовать его как основной ингредиент, — поделился своим мнением шеф-кондитер ресторанов Ugolëk, Pinch, Fullmoon Кирилл Абакшев. — Я готовлю из него чизкейк с добавлением темного шоколада и пюре из манго и маракуйи, а в качестве подложки использую дробленые орехи, перемешанные с пастой из фиников.

Ugolëk

Кейк с лаймом, кешью и меренгой

Фото: Ugolëk

Еще один из понравившихся нашему эксперту вариантов использования тофу — имитация йогурта с гранолой. Для него соевый сыр перебивают блендером с кокосовым или любым другим альтернативным молоком, добавляют соль, сахар и перемешивают со снеком. Постную панакоту шеф-кондитер предпочитает готовить на кокосовом либо миндальном молоке, так у нее получается более насыщенный вкус. Вместо желатина он советует использовать крахмал, а всю массу необходимо заварить посильнее, чтобы она достигла правильной консистенции. «Экспериментируйте с новыми продуктами и не бойтесь пробовать что-то нестандартное — это поможет создавать действительно интересные и вкусные постные десерты, — подытожил собеседник.

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