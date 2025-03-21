Восточные страсти: что происходит на протестах в Стамбуле

В Турции 21 марта продолжаются крупные протесты на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его считают главным политическим оппонентом действующего президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Выступления демонстрантов окрестили кастрюльным бунтом. Сообщается, что полиция применила спецсредства для разгона толпы, некоторые из правоохранителей пострадали. Последние подробности о ситуации — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
Протесты в Стамбуле вспыхнули 19 марта после задержания мэра города Экрема Имамоглу
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
Он возглавляет крупнейшую в стране оппозиционную Республиканскую народную партию и многими расценивается как вероятный будущий президент Турции
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Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
Власти обвинили Имамоглу в поддержке «Рабочей партии Курдистана», признанной в Турции террористической, а также причастной к коррупционным преступлениям
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Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
Протесты быстро приобрели массовый характер, активисты вышли на улицы Стамбула и других городов республики
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Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
Многие демонстранты используют посуду и кухонную утварь для создания дополнительного шума, из-за чего акции прозвали кастрюльным бунтом
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
Точная информация о количестве протестующих отсутствует, однако в социальных сетях распространяются кадры, которые свидетельствуют о массовости происходящего
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Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
По сообщениям СМИ, силовики применили по демонстрантам водометы и слезоточивый газ
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
Президент Эрдоган назвал происходящее верхом лицемерия и обвинил оппозицию в отрицании очевидных преступлений их лидеров
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Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
Глава МВД страны заявил об аресте 37 человек, подозреваемых в публикации провокаций в соцсетях. Точных данных о задержаниях протестующих нет
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