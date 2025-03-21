Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Общество
Мошенники стали использовать имена российских звезд для обмана россиян
Мир
В ЕС заявили об ударе по авторитету Каллас из-за ее плана по Украине
Мир
Французский регулятор постановил запретить вещание Пятого канала и СТС в стране
Общество
Гражданина Грузии заочно приговорили к 23 годам за обучение наемников ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность и преимущественно без осадков в Москве 21 марта
Общество
ФСБ задержала организаторов нарколабораторий во Владимирской и Смоленской областях
Общество
Путину доверяют 83% опрошенных россиян
Общество
Замглавы ФСИН рассказал о тестировании в СИЗО Москвы новых средств блокировки связи
Общество
В Люберцах шесть человек задержали за незаконную организацию азартных игр
Мир
Потерпевшими от нападения ВСУ на Курскую область признаны 43 тыс. человек
Мир
Лидеры ЕС нашли способ противодействовать Орбану и его блокировке помощи Киеву
Политика
Путин поздравил с Наврузом ряд лидеров стран СНГ и Ирана
Общество
В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность трех криптоферм
Мир
Трамп подписал указ о ликвидации минобразования США в окружении школьников
Общество
В 11 регионах РФ из-за паводка затопило 107 домов и 310 приусадебных участков
Общество
Замглавы подмосковной Дубны обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями

Восточные страсти: что происходит на протестах в Стамбуле

В Турции задержан лидер оппозиции и главный оппонент Эрдогана
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Люди протестуют против обнаружения стамбульского майора Экрема Имамоглу в Стамбуле
Фото: REUTERS/Umit Bektas
В Турции 21 марта продолжаются крупные протесты на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его считают главным политическим оппонентом действующего президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Выступления демонстрантов окрестили кастрюльным бунтом. Сообщается, что полиция применила спецсредства для разгона толпы, некоторые из правоохранителей пострадали. Последние подробности о ситуации — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Полиция по борьбе с беспорядками применяет слезоточивый газ для разгона людей во время акции протеста против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре, Турция, 20 марта 2025 г.
Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
Протесты в Стамбуле вспыхнули 19 марта после задержания мэра города Экрема Имамоглу
На весь экран
Человек проходит мимо баннера с изображением мэра Стамбула Экрема Имамоглу во время акции протеста против задержания Имамоглу в Стамбуле, Турция.
Фото: REUTERS/Umit Bektas
Он возглавляет крупнейшую в стране оппозиционную Республиканскую народную партию и многими расценивается как вероятный будущий президент Турции
На весь экран
Люди принимают участие в акции протеста против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле, Турция, 20 марта 2025 года
Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
Власти обвинили Имамоглу в поддержке «Рабочей партии Курдистана», признанной в Турции террористической, а также причастной к коррупционным преступлениям
На весь экран
Полиция по борьбе с беспорядками применяет водометы для разгона демонстрантов во время акции протеста против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре, Турция.
Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
Протесты быстро приобрели массовый характер, активисты вышли на улицы Стамбула и других городов республики
На весь экран
Люди принимают участие в акции протеста против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле, Турция.
Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
Многие демонстранты используют посуду и кухонную утварь для создания дополнительного шума, из-за чего акции прозвали кастрюльным бунтом
На весь экран
Фото: REUTERS/Umit Bektas
Точная информация о количестве протестующих отсутствует, однако в социальных сетях распространяются кадры, которые свидетельствуют о массовости происходящего
На весь экран
Полиция по борьбе с беспорядками применяет слезоточивый газ для разгона демонстрантов во время акции протеста против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре, Турция, март
Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan
По сообщениям СМИ, силовики применили по демонстрантам водометы и слезоточивый газ
На весь экран
Люди несут блокпост во время акции протеста против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле, Турция, март.
Фото: REUTERS/Umit Bektas
Президент Эрдоган назвал происходящее верхом лицемерия и обвинил оппозицию в отрицании очевидных преступлений их лидеров
На весь экран
Полицейские распыляют аэрозоли во время протеста людей против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле, Турция, 20 марта 2025 г.
Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
Глава МВД страны заявил об аресте 37 человек, подозреваемых в публикации провокаций в соцсетях. Точных данных о задержаниях протестующих нет
Выделить главное
Вкл
Выкл
Читайте также
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025