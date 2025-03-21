Восточные страсти: что происходит на протестах в Стамбуле

В Турции 21 марта продолжаются крупные протесты на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его считают главным политическим оппонентом действующего президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Выступления демонстрантов окрестили кастрюльным бунтом. Сообщается, что полиция применила спецсредства для разгона толпы, некоторые из правоохранителей пострадали. Последние подробности о ситуации — в фотогалерее «Известий»