Врач рассказал о связи хронических болезней и недосыпа

При недосыпе в течение нескольких лет серьезно возрастает риск появления проблем со здоровьем. Об этом 21 марта предупредил врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков в беседе с «Газетой.Ru».

«Недосыпание крайне негативно влияет на состояние организма, например, если на протяжении 7-8 лет спать меньше шести часов в сутки, то резко возрастает риск появления серьезных хронических заболеваний — сердечно-сосудистых, диабета и рака», — предупредил он.

Эксперт подчеркнул, что хронические недосып делает человека более уязвимым перед различными инфекциями, поскольку существенно ослабляет иммунную систему. При этом повышается риск стресса и тревожности, что в дальнейшем может стать причиной депрессии, психологических расстройств и ухудшения ментального состояния.

«Симптомы, которые должны стать показанием к обращению к специалисту: частые пробуждения по ночам, храп, утренняя головная боль, проблемы с памятью или концентрацией, помимо этого физические симптомы, такие как повышенное артериальное давление и нарушения в работе сердца», — сообщил Новиков.

Ранее, 14 марта, врач-невролог, сомнолог отделения медицины сна УКБ № 3 Клинического центра Сеченовского университета Серго Центерадзе рассказал «Известиям», что нарушение сна может быть фактором, провоцирующим депрессию. Он подчеркнул, что сон необходим для профилактики нейродегенеративных заболеваний. Так, даже одна бессонная ночь приводит к ускорению накопления в мозге бета-амилоида — белка, играющего важную роль в патогенезе болезни Альцгеймера.