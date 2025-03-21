Бойцы группировки войск «Восток» провели эвакуацию группы жителей освобожденного села Константинополь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Людям приходилось неделями скрываться в подвалах разрушенных домов, без связи, света, воды и продовольствия. Пять мужчин и две женщины, измученные страхом и голодом, решили покинуть укрытие и пешком отправиться до населенного пункта Улаклы», — заявили в ведомстве.

На протяжении всего пути их сопровождали военнослужащие армии России, в том числе оператор беспилотника, который с воздуха предупреждал об опасностях, которые могут подстерегать на земле.

«Я из подвала не выходила долгое время, очень страшно было. [ВСУ] всё ровняют, стреляют беспорядочно, дома уничтожают. Уже и запасов не было, света тоже не было, и постоянные прилеты. Мы рискнули — оставаться там было еще страшнее», — рассказала одна из спасенных местных жительниц.

Днем ранее бойцы спецназа «Ахмат» МО РФ показали, как помогали эвакуироваться жителям Суджи. В частности, на видео бойцы «Ахмата» помогают вывезти не способного встать мужчину. Кроме того, один из спецназовцев обнаружил в городе двух женщин, живущих в подвале, — военный предложил им любую помощь и пообещал забрать на следующий день. Впоследствии граждан эвакуируют в спокойные районы Курской области, например, в село Большое Солдатское.