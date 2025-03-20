Бойцы спецназа «Ахмат» МО РФ показали, как помогали эвакуироваться жителям Суджи

Бойцы сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат» активно оказывают жителям освобожденной Суджи в Курской области помощь в эвакуации из города. Кадры работы спецназовцев появились в распоряжении «Известий» 20 марта.

В частности, на видео бойцы «Ахмата» помогают вывезти не способного встать мужчину. Кроме того, один из спецназовцев обнаружил в городе двух женщин, живущих в подвале, — военный предложил им любую помощь и пообещал забрать на следующий день.

Впоследствии граждан эвакуируют в спокойные районы Курской области, например, в село Большое Солдатское.

Помимо этого, в число задач спецназа в городе входит поиск невзорвавшихся сбитых дронов.

Ранее в этот день МЧС России сообщило, что из Суджанского района Курской области с момента освобождения Суджи эвакуировали 544 человека. В 67 пунктах временного размещения (ПВР) на территории региона сейчас находится свыше 6 тыс. человек. Многих граждан забирают родственники, с которыми у них долгое время не было связи.