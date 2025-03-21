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МВД напомнило о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности

Ирина Волк: МВД напоминает о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Скоро на улицах многих российских городов появятся граждане на электросамокатах, моноколесах, электроскейтбордах и сигвеях. Чтобы эти поездки были безопасными, официальный представитель МВД России Ирина Волк 21 марта напомнила основные правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).

«Для пользователей средств индивидуальной мобильности в Правилах дорожного движения есть особые требования, которые нужно знать и выполнять», — заявила она.

Волк напомнила, что на электросамокате и других средствах индивидуальной мобильности может ехать только один человек.

На таком транспорте разрешено ехать по велосипедной или велопешеходной дорожке, проезжей части велосипедной зоны, полосе для велосипедистов, тротуарам и пешеходным зонам, если в этих местах не установлены запрещающие дорожные знаки.

Также Волк отметила, что правила разрешают передвигаться по проезжей части дороги: по ходу движения транспорта, по правому краю и не быстрее 60 км/ч.

«Недопустимо использование электросамокатов и аналогичных устройств на автомагистралях и трассах, обозначенных дорожным знаком «Дорога для автомобилей», — подчеркнула она.

Волк сообщила, что при передвижении по дороге средства индивидуальной мобильности должны иметь исправные тормоза, звуковой сигнал, фару спереди и красные фонари сзади.

«Нужно запомнить, что на тротуарах и пешеходных зонах преимуществом обладают пешеходы, водитель самоката или моноколеса обязан уступать им дорогу. Пересекать проезжую часть пользователи средств индивидуальной мобильности должны только по переходам и пешком», — заявила официальный представитель МВД.

Она также указала на правило, согласно которому дети в возрасте до семи лет при использовании средств индивидуальной мобильности должны находиться в сопровождении взрослых.

«Постоянным пользователям средств индивидуальной мобильности не следует пренебрегать защитными приспособлениями», — заключила Волк.

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Для пользователей электросамокатов могут ввести водительскую категорию. Соответствующее предложение 18 марта выдвинул Следственный комитет России. Так, в удостоверении появится подкатегория М1. Получить документ можно будет только по достижении 16 лет.

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