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Макрон и Стармер задумались над альтернативами отправки миротворцев на Украину

The Telegraph: Макрон видит в ООН альтернативу «миротворцам» на Украине
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Фото: REUTERS/Stringer
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Президент Франции Эмануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер совместно пытаются найти альтернативы отправке «миротворцев» на Украину. Об этом 20 марта сообщила The Telegraph.

«Эммануэль Макрон активно изучает альтернативы внедрению европейских войск в Украину — его план разработан совместно с сэром Киром Стармером. Президент Франции рассматривает возможность организации миссии по защите будущего мирного соглашения под руководством Организации Объединенных Наций», — пишет газета.

Оба политика возглавляют усилия по формированию «коалиции желающих» государств – членов НАТО и Евросоюза для формирования «миротворческих сил», подкрепленных гарантиями безопасности США, указывает издание.

Известно, что эту тему Макрон обсудил с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на прошедшем в тот же день саммите ЕС. По данным издания, военно-воздушные силы Великобритании также ведут переговоры о том, чтобы их самолеты могли патрулировать небо над Украиной в рамках инициативы «коалиции желающих».

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В тот же день Макрон анонсировал саммит «коалиции желающих» с участием Зеленского 27 марта. Ранее, 16 марта, газета The Telegraph сообщала, что так называемая коалиция желающих, состоящая из западных стран, не смогла прийти к согласию по вопросу отправки войск на Украину после возможного урегулирования конфликта. По данным издания, группа союзников до сих пор не достигла конкретного соглашения о миротворческих силах на украинской территории.

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