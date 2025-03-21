Макрон и Стармер задумались над альтернативами отправки миротворцев на Украину
Президент Франции Эмануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер совместно пытаются найти альтернативы отправке «миротворцев» на Украину. Об этом 20 марта сообщила The Telegraph.
«Эммануэль Макрон активно изучает альтернативы внедрению европейских войск в Украину — его план разработан совместно с сэром Киром Стармером. Президент Франции рассматривает возможность организации миссии по защите будущего мирного соглашения под руководством Организации Объединенных Наций», — пишет газета.
Оба политика возглавляют усилия по формированию «коалиции желающих» государств – членов НАТО и Евросоюза для формирования «миротворческих сил», подкрепленных гарантиями безопасности США, указывает издание.
Известно, что эту тему Макрон обсудил с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на прошедшем в тот же день саммите ЕС. По данным издания, военно-воздушные силы Великобритании также ведут переговоры о том, чтобы их самолеты могли патрулировать небо над Украиной в рамках инициативы «коалиции желающих».
В тот же день Макрон анонсировал саммит «коалиции желающих» с участием Зеленского 27 марта. Ранее, 16 марта, газета The Telegraph сообщала, что так называемая коалиция желающих, состоящая из западных стран, не смогла прийти к согласию по вопросу отправки войск на Украину после возможного урегулирования конфликта. По данным издания, группа союзников до сих пор не достигла конкретного соглашения о миротворческих силах на украинской территории.