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Вершинин рассказа о «крестовом походе» западников против РФ в ГА ОНН

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Западные покровители Киева беззастенчиво применяют инструменты давления для получения голосов государств-членов в пользу своих резолюций, которые затем выдаются за «коллективную волю цивилизованного мира», сказал в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

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«В настоящий момент такой «крестовый поход» в Генеральной ассамблее ведется и против нашей страны. Сразу после начала СВО западники, не сумев продавить свои политизированные подходы по украинскому кризису в СБ ООН, переключились на Генассамблею, созвав 11-ю чрезвычайную спецсессию. Тем самым было нарушено распределение полномочий между главными органами ООН», — отметил дипломат.

По его словам, в рамках этой спецсессии принято несколько документов, каждый из которых делает перспективы урегулирования более призрачными.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Вершинина «Известиям»:

«Россия сознает свою особую ответственность за будущее ООН»

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