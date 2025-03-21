Вершинин рассказа о «крестовом походе» западников против РФ в ГА ОНН
Западные покровители Киева беззастенчиво применяют инструменты давления для получения голосов государств-членов в пользу своих резолюций, которые затем выдаются за «коллективную волю цивилизованного мира», сказал в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
«В настоящий момент такой «крестовый поход» в Генеральной ассамблее ведется и против нашей страны. Сразу после начала СВО западники, не сумев продавить свои политизированные подходы по украинскому кризису в СБ ООН, переключились на Генассамблею, созвав 11-ю чрезвычайную спецсессию. Тем самым было нарушено распределение полномочий между главными органами ООН», — отметил дипломат.
По его словам, в рамках этой спецсессии принято несколько документов, каждый из которых делает перспективы урегулирования более призрачными.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Вершинина «Известиям»:
«Россия сознает свою особую ответственность за будущее ООН»