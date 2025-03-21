Число сделок по покупке мини-офисов выросло в 14 раз
С 2020 года на рынке офисной недвижимости Москвы наблюдается заметный рост доли сделок по покупке помещений площадью от 50 до 300 кв. м, следует из исследования консалтинговой компании Core.XP, с которым ознакомились «Известия».
Так, абсолютное число сделок с небольшими офисами за пять лет взлетело в 14 раз. По сравнению с прошлым годом продажи в Москве выросли почти в два раза.
Эксперты связывают эту тенденцию с увеличением числа качественных предложений в сегменте небольших офисных площадей, а также с ростом инвестиционной активности на рынке коммерческой недвижимости. Частные инвесторы расширили интересы и теперь рассматривают офисы наряду с жильем в качестве объектов для арендного бизнеса.
Средний бюджет покупки небольшого офиса (до 300 кв. м) варьируется от 20 до 150 млн рублей — сопоставимо с ценой квартир бизнес- и премиум-класса в Москве.
«Сейчас на рынке офисной недвижимости клиентам доступен более широкий выбор с точки зрения нарезки продукта: от крупных блоков до помещений небольшого размера. Такой диверсифицированный продукт позволяет инвесторам выбирать объекты, соответствующие их индивидуальным запросам и различным инвестиционным стратегиям», — сказал директор отдела исследований рынка компании Василий Григорьев.
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Квадратные метрики: в России стали массово скупать мини-офисы