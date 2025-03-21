В ЦБ начали поступать жалобы на нарушение банками ипотечного стандарта
Центробанк уже начал получать жалобы от заемщиков на банки, которые не соблюдают ипотечный стандарт (ввел запрет на высокорисковые схемы), но пока они единичные, заявили «Известиям» в пресс-службе регулятора.
«В ипотечном стандарте мы описали высокорисковые ипотечные схемы и последствия для потребителей, к которым эти схемы могут привести. Если человека не устраивают условия, которые ему предлагает банк, и он видит в них нарушение своих прав, он может пожаловаться в Банк России», — напомнили «Известиям» в пресс-службе регулятора.
В частности, сообщила пресс-служба регулятора, граждане сигнализируют о том, что банк берет плату с продавца (застройщика) за установление пониженной процентной ставки по договору ипотечного кредита, притом что это приводит к удорожанию приобретаемого жилья.
В ЦБ пояснили: ипотечный стандарт, за исключением его отдельных положений, которые сформулированы как рекомендации, обязателен для банков. В частности, запрещено получать вознаграждение от застройщиков за снижение ставки по кредиту, если это ведет к удорожанию приобретаемой недвижимости, взимать вознаграждение с заемщика за снижение ставки по кредиту.
«К тем банкам, которые не будут соблюдать обязательные положения ипотечного стандарта, будут применяться меры, предусмотренные надзорным стандартом, который вступает в силу с 1 апреля. Среди этих мер в том числе размещение сведений о нарушителях на сайте регулятора. Так заемщики смогут учитывать эту информацию при выборе банка для ипотеки», — подчеркнули в ЦБ.
Ипотечный стандарт был принят с подачи ЦБ в прошлом году и начал действовать с 1 января 2025-го. Он закрепил правила выдачи кредитов на жилье и ограничил рискованные схемы. Так, банкам рекомендованы единые условия ипотеки: срок не более 30 лет и первоначальный взнос не менее 20% стоимости жилья. Также предполагается ограничение высокорисковых схем: уменьшение процента за счет увеличения стоимости жилья, ипотека с кешбэком, оплата через аккредитив (не попадает под систему страхования) по договорам ДДУ в обход эскроу-счетов (они гарантируют, что дольщик не потеряет деньги, если застройщик не сможет сдать дом). Также банки обязаны подробно описать заемщику все риски и условия, связанные со сделкой, до подписания договора.
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Сдать схему: в ЦБ заявили о жалобах на нарушение банками ипотечного стандарта