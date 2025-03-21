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В ЦБ начали поступать жалобы на нарушение банками ипотечного стандарта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Центробанк уже начал получать жалобы от заемщиков на банки, которые не соблюдают ипотечный стандарт (ввел запрет на высокорисковые схемы), но пока они единичные, заявили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

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«В ипотечном стандарте мы описали высокорисковые ипотечные схемы и последствия для потребителей, к которым эти схемы могут привести. Если человека не устраивают условия, которые ему предлагает банк, и он видит в них нарушение своих прав, он может пожаловаться в Банк России», — напомнили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

В частности, сообщила пресс-служба регулятора, граждане сигнализируют о том, что банк берет плату с продавца (застройщика) за установление пониженной процентной ставки по договору ипотечного кредита, притом что это приводит к удорожанию приобретаемого жилья.

В ЦБ пояснили: ипотечный стандарт, за исключением его отдельных положений, которые сформулированы как рекомендации, обязателен для банков. В частности, запрещено получать вознаграждение от застройщиков за снижение ставки по кредиту, если это ведет к удорожанию приобретаемой недвижимости, взимать вознаграждение с заемщика за снижение ставки по кредиту.

«К тем банкам, которые не будут соблюдать обязательные положения ипотечного стандарта, будут применяться меры, предусмотренные надзорным стандартом, который вступает в силу с 1 апреля. Среди этих мер в том числе размещение сведений о нарушителях на сайте регулятора. Так заемщики смогут учитывать эту информацию при выборе банка для ипотеки», — подчеркнули в ЦБ.

Ипотечный стандарт был принят с подачи ЦБ в прошлом году и начал действовать с 1 января 2025-го. Он закрепил правила выдачи кредитов на жилье и ограничил рискованные схемы. Так, банкам рекомендованы единые условия ипотеки: срок не более 30 лет и первоначальный взнос не менее 20% стоимости жилья. Также предполагается ограничение высокорисковых схем: уменьшение процента за счет увеличения стоимости жилья, ипотека с кешбэком, оплата через аккредитив (не попадает под систему страхования) по договорам ДДУ в обход эскроу-счетов (они гарантируют, что дольщик не потеряет деньги, если застройщик не сможет сдать дом). Также банки обязаны подробно описать заемщику все риски и условия, связанные со сделкой, до подписания договора.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сдать схему: в ЦБ заявили о жалобах на нарушение банками ипотечного стандарта

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