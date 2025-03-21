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В Минфине не увидели оснований для расширения семейной ипотеки
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В Минфине не увидели оснований для расширения семейной ипотеки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Для расширения семейной ипотеки сейчас нет оснований, заявил «Известиям» замглавы Минфина Иван Чебесков. Этот вопрос появился в публичном обсуждении в конце февраля — тогда вице-премьер Александр Новак поручил Минстрою и Минфину рассмотреть возможность допуска к семейной ипотеке пар с одним ребенком до 18 лет.

Преимущественный ценз: расширение семейной ипотеки приведет к росту цен на жилье до 20%
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В последнем квартале 2024 года возможности получения семейной ипотеки действительно ухудшились. Как напомнил «Известиям» замминистра финансов, в конце прошлого года стоимость фондирования для банков резко выросла. Дорогие депозиты делали выдачи новых ссуд более затратными для финорганизаций. Поэтому правительство увеличило размеры субсидий банкам за выдачу семейных кредитов, добавил он.

В итоге выдачи семейной ипотеки в феврале выросли. По данным оператора госпрограмм «Дом.рф», по сравнению с прошлым годом объем выдач ипотеки для семей с детьми увеличился на 60% и достиг 181 млрд рублей.

За первые два месяца 2025 года в России было сдано 21,4 млн кв. м жилья — это на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, отметил аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев. Тем не менее, ситуация может ухудшиться из-за высокой ключевой ставки (21%), которая не только снижает спрос на ипотеку, но и делает кредитование для застройщиков более дорогим.

Разгон спроса на жилье в случае расширения семейной ипотеки привел бы к росту цен на недвижимость на 16–18%, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Это выше ожидаемой инфляции — по прогнозам ЦБ, в среднем в 2025 году она составит почти 10%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не вам ссудить: финансовые власти не намерены расширять семейную ипотеку

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