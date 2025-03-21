Прокуратура Алжира запросила 10 лет заключения для писателя Сансаля

В Алжире прокурор запросил суд назначить 10 лет тюремного заключения французско-алжирскому писателю Буалему Сансалю. Об этом 20 марта сообщила газета Tout sur l'Algérie (TSA).

«Представитель прокуратуры запросил для писателя, который находится под стражей с середины ноября, 10 лет лишения свободы. Приговор будет вынесен в следующий четверг, 27 марта», — уточняет издание.

Сообщается, что ранее в своих выступлениях в прессе писатель допустил высказывания, наносящие ущерб «целостности национальной территории». Также ему приписывается «подрыв национального единства, оскорбление конституционного органа, действия, которые могут нанести ущерб национальной экономике, а также хранение видео и публикаций, угрожающих безопасности и стабильности страны».

В октябре прошлого года в интервью французскому правому изданию Frontières Сансаль высказал мнение, что в колониальный период Франция «урезала территорию Марокко в пользу Алжира». По возвращении в страну 16 ноября он был арестован в аэропорту и взят под стражу.

Агентство AFP отмечает, что на судебном заседании писатель отказался от услуг адвоката и защищал себя в суде самостоятельно.

76-летний Буалем Сансаль родился в Алжире в семье выходца из Марокко. В 2024 году он смог получить французское гражданство, в связи с чем после ареста Франция настаивает на его освобождении.

В 2019 году в Алжире арестовали четырех братьев-миллиардеров из приближенной к экс-президенту семьи Кунинеф в рамках дела о коррупции с государственными облигациями. Местные власти подозревают братьев Абделькадера, Карима, Тарека и Реда Кунинеф в коррупции, неисполнении госконтрактов, использовании связей с высокопоставленными чиновниками в коммерческих интересах и получении выгод. Отмечается, что семья Кунинеф тесно связана с бывшим президентом Алжира Абдельазизом Бутефликой, правившим страной около 20 лет.