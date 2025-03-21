Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова усомнилась в предложенном Трампом перемирии из-за нарушений со стороны Киева
Мир
Евросоюз отказался размораживать российские активы
Мир
Келлог анонсировал непрямые переговоры между РФ и Украиной в Саудовской Аравии
Мир
Парламент Эстонии не поддержал закрытие границы с Россией
Мир
Посольство РФ в Париже вручило блокадникам и детям войны медали 80-летия Победы
Мир
В составе делегации РФ на переговорах с США 24 марта не будет представителей МИДа
Мир
Переговоры представителей России и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта
Мир
Трамп заявил о скором подписании сделки по ресурсам с Украиной
Мир
В Польше рекомендовали гражданам запастись едой и лекарствами на три дня
Мир
Венесуэла приняла 311 своих мигрантов из Мексики
Мир
Пентагон расторг оборонные контракты и гранты на $580 млн
Мир
СМИ сообщили о планах стран Европы встретиться в Париже для обсуждения по Украине
Спорт
Дзюба, Фомин и Солдатенков покинули расположение сборной РФ перед игрой с Замбией
Экономика
Курс доллара снова поднялся выше 85 рублей
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о попытке переодетого в бабушку боевика ВСУ выехать из Суджи
Экономика
В Минфине не увидели оснований для расширения семейной ипотеки
Спорт
Волейболисты «Динамо» выиграли первый после отстранения международный турнир

Прокуратура Алжира запросила 10 лет заключения для писателя Сансаля

TSA: для писателя Сансаля запросили 10 лет тюрьмы в прокуратуре Алжира
0
EN
Фото: Global Look Press/Arno Burgi
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Алжире прокурор запросил суд назначить 10 лет тюремного заключения французско-алжирскому писателю Буалему Сансалю. Об этом 20 марта сообщила газета Tout sur l'Algérie (TSA).

«Представитель прокуратуры запросил для писателя, который находится под стражей с середины ноября, 10 лет лишения свободы. Приговор будет вынесен в следующий четверг, 27 марта», — уточняет издание.

Сообщается, что ранее в своих выступлениях в прессе писатель допустил высказывания, наносящие ущерб «целостности национальной территории». Также ему приписывается «подрыв национального единства, оскорбление конституционного органа, действия, которые могут нанести ущерб национальной экономике, а также хранение видео и публикаций, угрожающих безопасности и стабильности страны».

В октябре прошлого года в интервью французскому правому изданию Frontières Сансаль высказал мнение, что в колониальный период Франция «урезала территорию Марокко в пользу Алжира». По возвращении в страну 16 ноября он был арестован в аэропорту и взят под стражу.

Агентство AFP отмечает, что на судебном заседании писатель отказался от услуг адвоката и защищал себя в суде самостоятельно.

76-летний Буалем Сансаль родился в Алжире в семье выходца из Марокко. В 2024 году он смог получить французское гражданство, в связи с чем после ареста Франция настаивает на его освобождении.

Не до Алжиру: президент Бутефлика не будет баллотироваться на пятый срок
Протестующие уже несколько недель требуют от нынешнего главы государства не выставлять свою кандидатуру

В 2019 году в Алжире арестовали четырех братьев-миллиардеров из приближенной к экс-президенту семьи Кунинеф в рамках дела о коррупции с государственными облигациями. Местные власти подозревают братьев Абделькадера, Карима, Тарека и Реда Кунинеф в коррупции, неисполнении госконтрактов, использовании связей с высокопоставленными чиновниками в коммерческих интересах и получении выгод. Отмечается, что семья Кунинеф тесно связана с бывшим президентом Алжира Абдельазизом Бутефликой, правившим страной около 20 лет.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025