Посольство РФ в Париже вручило блокадникам и детям войны медали 80-летия Победы

Посольство России в Париже в четверг, 20 марта, вручило живущим во Франции блокадникам и детям войны юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

«Большинство из награждаемых сегодня — жители блокадного Ленинграда. На ваши детские годы выпали тяжелые решения: бомбардировки, голод и болезни унесли жизни более миллиона жителей Ленинграда. Но город выстоял благодаря мужеству и стойкости не только бойцов Красной Армии, но и всех ленинградцев», — заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

Глава дипмиссии лично вручил приглашенным гостям юбилейные медали. Он добавил, что к годовщине Победы в Великой Отечественной войне во Франции будут организованы различные мероприятия.

В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием войны.

По случаю годовщины «Известия» запустили спецпроект «80 дней до Победы». В рамках него публикуются статьи «Известий» времен войны, полный список которых можно найти в электронном архиве.