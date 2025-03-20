«Роснефть» отчиталась о результатах работы в 2024 году
Выручка «Роснефти» за 2024 год превысила 10,1 трлн рублей — показатель увеличился почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете компании, подготовленном в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Согласно финансовым результатам, показатель EBITDA составил 3 трлн рублей, маржа EBITDA — почти на 30%.
В компании отметили, что показатели выручки и EBITDA стали рекордными для «Роснефти».
Удельные расходы на добычу углеводородов составили 2,9 долларов за баррель нефтяного эквивалента.
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти», в 2024 году превысила 1 трлн рублей, что на 14,4% меньше, чем в 2023-м. Это «обусловлено, прежде всего, повышением ставок заемного финансирования, а также неденежными факторами, включая курсовую переоценку валютных обязательств и эффект изменения ставки по налогу на прибыль», рассказали в «Роснефти».
Капитальные затраты в 2024 году составили 1,4 трлн рублей — это на 11,2% выше год к году. При этом свободный денежный поток в отчетном периоде составил 1,3 трлн рублей.
Соотношение чистого долга и EBITDA на конец прошлого года не изменилось по сравнению со значением третьего квартала, составив 1,2x, несмотря на «новые негативные факторы макроэкономического воздействия», заключили в компании.