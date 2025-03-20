Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Красноярском крае
Тело мужчины обнаружили во время тушения пожара в частном доме в Абанском районе Красноярского края. По факту возгорания проводится проверка.
Информация о горении поступила из села Почет. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении. Площадь пожара составила 3,5 кв. м. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.
В тушении участвовали девять человек и три единицы техники.
18 марта в Давлекановском районе Башкортостана загорелась квартира на втором этаже двухэтажного дома. Площадь горения составила 2,5 кв. м. По предварительным данным, начал гореть натяжной потолок. При пожаре погибли пятеро детей и один взрослый.