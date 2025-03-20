Власти Запорожской области сообщили о массированном обстреле ВСУ Каменки-Днепровской

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированный артобстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области. Об этом 20 марта сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Идет массированный артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, зафиксировано не менее пяти взрывов. Он призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться дома.

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