Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ по Горловке в ДНР

Два мирных жителя пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 20 марта сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате обстрела поселка шахты имени Н.А. Изотова со стороны украинских террористов ранен мирный житель Горловки», — написал он в своем Telegram-канале.

Позже он сообщил о ранении еще одного жителя Горловки.

По словам Приходько, в поселке шахты им. Н.А. Изотова повреждены ряд домостроений и одно из учреждений. Кроме того, из-за атаки ВСУ была нарушена работа котельных, а также приостановлено движение троллейбусов по улице Беспощадного.

19 марта Приходько сообщил, что при обстреле Горловки ДНР пострадало 11 человек. Также была повреждена «Газель» маршрута № 100 в Центрально-Городском районе города.