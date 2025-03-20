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Шойгу отметил совершенный уровень российского вооружения

Шойгу: российское оружие доведено до совершенства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В ходе специальной военной операции (СВО) российское оружие доведено до совершенства. Об этом 20 марта сообщил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«После завершения специальной военной операции, поверьте мне, выстроится большая очередь за нашим оружием. Оно показало себя в боевых действиях, доведено до совершенства», — заявил он.

По его словам, РФ модернизировала системы противовоздушной обороны (ПВО), ударные беспилотники, бронетехнику. Также Шойгу отметил усовершенствованные танки Т-90 и Т-80.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что это касается и зенитных ракетных систем С-400 и С-500, а также зенитно-ракетного комплекса «Панцирь».

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21 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин сообщил об испытании в боевых условиях одной из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник». Глава государства назвал создание этой системы историческим событием в ракетно-космической области.

Издание InfoBRICS 28 декабря 2024 года сообщило, что система «Орешник» стала самым мощным конвенциональным оружием в мире. Эти ракеты имеют высокую маневренность и скорость, их почти невозможно сбить.

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