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В Польше возмутились пропагандой Бандеры среди проживающих в ЕС украинцев

В ЕП возмутились пропагандой Бандеры среди проживающих в ЕС украинцев
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Фото: ТАСС/Анна Марченко
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Член Европарламента (ЕП) от Польши Марцин Сипневский возмутился пропагандой идеологии лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры среди украинцев, в том числе проживающих в странах Евросоюза (ЕС). Евродепутат обратился к Еврокомиссию (ЕК) с требованием обратить внимание на проблему.

Сипневский подчеркнул, что идеология Бандеры «вызывает серьезные опасения из-за своей исторической подоплеки и причастности к преступлениям против гражданского населения».

«В последние годы наблюдается заметный рост популярности символов и риторики, вытекающих из этой идеологии, в том числе среди граждан Украины, проживающих в ЕС. <...> В свете подачи Украиной заявки на вступление в ЕС я также хотел бы привлечь внимание к росту социальной напряженности и исторической ответственности помнить о жертвах бандеризма», — цитирует Lenta.Ru текст обращения.

Он спросил, планирует ли ЕК принять какие-либо меры, направленные на граждан Украины, проживающих в ЕС, для «противодействия пропаганде бандеризма и его идеологии».

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Ранее, 25 февраля, кандидат в президенты Польши Славомир Ментцен призвал прекратить на Украине культ Бандеры. По его словам, памятник лидеру националистов во Львове является позором для его жителей, передает RT.

На следующий день Ментцен осудил восстановление музея украинского пособника нацистов Романа Шухевича, сообщает 360.ru. Он указал на то, что польское правительство направляет стране деньги на восстановление Львова, а «украинцы восстанавливают памятник преступлению, в результате которого погибли 100 тыс. человек».

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