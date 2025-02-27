В Польше осудили восстановление музея Шухевича во Львове
Кандидат в президенты Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен осудил восстановление музея украинского пособника нацистов Романа Шухевича во Львове. Об этом 26 февраля сообщается на портале объединения Konfederacja.pl.
«Польское правительство направляет Украине деньги на восстановление Львова. А что украинцы восстанавливают во Львове? Памятник преступлению, в результате которого погибло 100 тыс. человек», — приводит портал слова Ментцена.
По его словам, Шухевич как ответственный за Волынскую резню был осужден польским судом в межвоенный период.
«А в 2001 году украинцы открыли ему музей во Львове. В 2007 году ему было присвоено звание Героя Украины», — подчеркнул политик.
25 февраля Ментцен призвал прекратить на Украине культ организатора националистического украинского движения Степана Бандеры. По его словам, памятник лидеру националистов во Львове является позором для его жителей.