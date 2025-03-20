Адвокат Кучерена заявил о снижении мошенничеств в сфере инвестиций благодаря МВД

Проблема финансовой грамотности населения и обмана граждан в сфере предложений по инвестированию своих денег в сомнительные мероприятия активно обсуждается сотрудниками МВД, и благодаря проводимой работе с людьми они меньше попадаются на уловки мошенников. Об этом 20 марта заявил «Известиям» председатель Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена.

Такой вывод был сделан специалистами по окончании заседания президиума Общественного совета при ведомстве, посвященного повышению уровня финансовой грамотности населения.

«Мы слышали, что, например, в Бурятии за 2024 год не было возбуждено ни одного дела по этой категории преступлений. Люди, к которым обращаются, которым предлагают инвестировать, куда-то вложить деньги, всë-таки стали больше задумываться над этими предложениями», — отметил Кучерена.

Он добавил, что тема финансовой грамотности очень актуальна и встреч в рамках работы Общественного совета при МВД по данной проблеме в последнее время организуется довольно много. Члены совета также работают и дистанционно, поскольку граждане очень много жалоб по обману в сфере инвестиций направляют в правоохранительные органы.

Участники прошедшей встречи обсудили текущую ситуацию в стране, а также проанализировали распространенные схемы и характерные особенности обмана граждан. Это важный шаг в борьбе с мошенничеством, особенно учитывая рост числа «финансовых пирамид» и других видов незаконной инвестиционной деятельности, отметили организаторы мероприятия.

26 февраля в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупредили, что мошенники часто выступают в качестве фальшивых брокеров с целью похищения средств и конфиденциальных данных, при этом обещая пассивный заработок. В ведомстве уточнили, что псевдоброкерство является распространенным способом обмана россиян, уточнили в ведомстве.