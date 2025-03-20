Захарова указала на помощь западных спецслужб Украине в киберпреступлениях против РФ

Спецслужбы Запада участвовали в гибридной войне против России и помогали Украине совершать цифровые атаки на российские интернет-ресурсы. Об этом 20 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не секрет, что в доктринальных документах США и их союзников наша страна рассматривается в качестве одной из основных угроз в информационном пространстве. Открыто ставится задача, как они формулируют, стратегического сдерживания России. Мы можем с уверенностью сказать, что с начала специальной военной операции речь идет о полномасштабной антироссийской кампании с использованием информационно-коммуникационных технологий в военно-политических целях», — заявила она на брифинге.

По ее словам, Украина стала плацдармом для проведения операций против РФ в киберпространстве. Захарова уточнила, что в Киеве и Львове дислоцированы подразделения западных спецслужб и военных ведомств стран — членов НАТО, которые координируют действия киевского режима в цифровой среде.

Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что в 2022 году администрация экс-президента США Джо Байдена направила на территорию Украины сотрудников Пентагона для решения вопросов киберкомандования и управления по цифровым данным и искусственному интеллекту. Также, как отмечает Захарова, в Киев были направлены специалисты, которые отвечали за управление операциями в компьютерных сетях, в том числе за атаки на российские интернет-ресурсы.

В декабре прошлого года в службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что в НАТО очень обеспокоены заявлениями России о прямом участии США, Великобритании и Франции в нанесении ударов западным дальнобойным оружием вглубь РФ, понимая, что скрыть это будет невозможно.