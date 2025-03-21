Названы значительно подешевевшие за год электромобили

Электромобили пяти марок стали доступнее по сравнению с февралем 2024 года, причем автомобили двух брендов подешевели более чем на четверть. Об этом «Известиям» сообщили в «Авито Авто» 21 марта.

Больше всех потеряли в цене электромобили китайской премиальной марки HiPhi: по сравнению с февралем 2024 года снижение составило 31,3%. На втором месте по динамике оказался бренд Voyah, снизивший цены на 27,8%. Третью строку рейтинга занял Nio (–4,8%).

Среди моделей наиболее заметно снизилась средняя цена на доступный электрический седан Evolute i-Pro — на 6,6%. Avatr 11 стал дешевле на 3,8%.

10 марта директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что по итогам первых двух месяцев 2025 года в России было реализовано всего 1269 новых электромобилей. Это на 63% меньше, чем в январе – феврале прошлого года. Рынок электрокаров выдохся.

Если в январе – феврале прошлого года доля чистых электромобилей составляла 1,8% от общих продаж, то теперь она снизилась до 0,8%. В то же время легковой рынок РФ сократился лишь на 9%, отметил Целиков.