Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко поговорили по телефону. Об этом 20 марта сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону. <...> Подробности будут скоро», — говорится в сообщении

13 марта Путин сообщил, что на встрече с Лукашенко в Москве они обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, а также подробно рассмотрели практически все основные вопросы двустороннего взаимодействия в экономике, в области безопасности и обороны.