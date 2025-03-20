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На МАФ-2025 состоится гастрономический фестиваль «Вкус Арктики»

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Фото: Росконгресс
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При поддержке Фонда Росконгресс в период с 22 по 25 апреля 2025 года на базе МГИМО МИД России состоится IV форум «Россия – Африка: что дальше?». Форум представляет собой уникальную платформу, способствующую развитию плодотворного сотрудничества России со странами африканского континента, а также поддержанию их открытого диалога и равноправного партнерства. Мероприятие нацелено на развитие диалога между молодежью России и Африки, популяризацию африканистики и продвижение позитивного образа России на континенте. В программе планируется участие российских и африканских официальных лиц, ключевых представителей делового и экспертного сообщества, институтов развития и средств массовой информации.

«Россия рассматривает Африку как самобытный, динамично развивающийся континент будущего, последовательно выступает за укрепление его позиций в многополярной архитектуре мироустройства, за то, чтобы единый и самостоятельный голос африканцев был услышан и учтен на международной арене. С удовлетворением констатируем, что в последние годы наши африканские друзья достигли значительных успехов в национальном развитии. Во многом это стало возможным благодаря значительной вовлеченности молодежи в политические, экономические и гуманитарные процессы», — подчеркнул министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Молодежный форум «Россия – Африка: что дальше?» впервые состоялся осенью 2021 года и сегодня стал площадкой для регулярного обмена мнениями и опытом. Мероприятие объединяет представителей 42 африканских государств и их российских коллег, в том числе министров, дипломатов, представителей бизнеса и научных кругов. Организаторы форума принимают активное участие в подготовке Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка и других событий в формате Россия – Африка.

Программа мероприятия предполагает раскрытие ключевых аспектов российско-африканского взаимодействия в формате открытых дискуссий, круглых столов, творческих мозговых штурмов. На полях предусмотрены спортивные и культурные мероприятия, которые позволят участникам погрузиться в атмосферу Африки, ощутить ее многообразие и колорит.

Впервые в рамках мероприятия будет проведен форум молодых дипломатов «Россия – Африка», реализуемый при поддержке совета молодых дипломатов МИД России.

Регистрация на мероприятие открыта до 6 апреля 2025 года.

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