В Кургане возбудили дело в отношении местной жительницы за призывы к терроризму
Сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали 64-летнюю жительницу регионального центра, написавшую в мессенджерах и социальных сетях свыше 24 тыс. комментариев с призывами к терроризму. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
По данным службы, публикации женщины были посвящены спецоперации на Украине. Указывается, что она поддерживает украинские националистические движения. Возбуждено уголовное дело.
В ведомстве отметили, что жительница Кургана обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.
Как сообщает «РИА Новости»», сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.
Ранее, 5 марта, в Екатеринбурге задержали местного жителя, призывавшего поджигать банкоматы и забрасывать воинские части коктейлями Молотова. Он также являлся поклонником запрещенных в России украинских террористических организаций.