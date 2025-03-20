Путин подписал закон об организации местного самоуправления в РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Документ появился 20 марта на портале официального опубликования правовых актов.

В нем отмечается, что местное самоуправление определяется как «признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ форма самоорганизации граждан в целях осуществления своей власти для самостоятельного решения вопросов местного значения» в пределах полномочий, которые предусмотрены законом.

Также закон устанавливает, что является видом муниципального образования: городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования (в городах федерального значения).

Кроме того, согласно введенной норме, регионы наделены правом самостоятельно определять модель местного самоуправления. Так, субъекты РФ смогут сами решить, переходить ли им на одноуровневую систему или сохранить двухуровневую.

27 января политолог Владимир Шаповалов заявил «Известиям», что в России начинается новый этап развития органов местного самоуправления. Так, в 2020 году были внесены поправки в Конституцию РФ. Одна из ключевых — создание единой системы публичной власти. Целью закона стало приближение друг к другу разных уровней публичной власти, интеграция местного самоуправления в систему публичной власти, пояснил он.