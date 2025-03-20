Эксперт назвал причины роста стоимости биткоина

В ночь на 20 марта стоимость биткоина превысила $86 тыс., что стало важным событием для рынка криптовалют. Таким мнением в беседе с «Известиями» поделился генеральный директор компании Minestream Рафик Мамин.

«Ключевым фактором для роста биткоина стало вчерашнее заседание ФРС, на котором регулятор оставил ключевую ставку без изменений. Это сигнализирует о сохранении текущей монетарной политики, что укрепляет интерес инвесторов к альтернативным активам, включая биткоин. Ожидания возможного снижения ставки в ближайшие месяцы также способствуют росту криптовалютного рынка», — объяснил он.

По его словам, после одобрения спотовых биткоин-ETF институциональный капитал продолжает заходить на рынок. Крупные игроки увеличивают свои криптовалютные активы, что создает дополнительный спрос.

Кроме того, политика администрации США, ориентированная на развитие крипторынка, также вселяет уверенность в инвесторов. Недавние заявления о скором формировании цифрового резерва США поддерживают спрос на биткоин, добавил Мамин.

«В краткосрочной перспективе биткоин имеет потенциал для роста до $90–92 тыс. Однако, если на рынке произойдет коррекция, уровень поддержки можно ожидать в районе $83 тыс. В ближайшие недели динамика будет зависеть от активности институциональных инвесторов, политики ФРС и общего состояния мировой экономики», — подытожил собеседник издания.

Ранее, 7 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о создании в стране стратегического резерва биткоинов. Об этом сообщает Белый дом. В стратегический резерв войдет криптовалюта, которой в настоящее время уже владеют Соединенные Штаты.