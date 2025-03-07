Трамп подписал указ о создании в США криптовалютного резерва биткоинов

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании в стране стратегического резерва биткоинов. Об этом сообщает Белый дом.

Сообщается, что в стратегический резерв войдет криптовалюта, которой в настоящее время уже владеют Соединенные Штаты.

Таком образом, Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний о формировании криптовалютного резерва страны.

5 марта глава минторга США анонсировал заявление Трампа о создании резерва биткоина. Ранее, 2 марта, Трамп заявил о подготовке криптовалютного резерва США, в основу которого лягут биткоин и Etherium. Он добавил, что сделает всё ради превращения Соединенных Штатов в «криптостолицу мира».