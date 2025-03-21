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Офтальмолог дала советы по снижению риска развития близорукости у детей

Врач Миргородская: нарушения в работе щитовидной железы влияют на зрение
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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Близорукость (миопия) у детей — распространенное явление, и причин, из-за которых оно формируется, достаточно много. О том, как снизить риск развития близорукости у ребенка, «Известиям» 21 марта рассказала врач-офтальмолог, микрохирург и лазерный хирург «СМ-Клиники», к.м.н. Светлана Миргородская.

Как отметила врач, один из ключевых факторов, влияющих на зрение ребенка, — это генетическая предрасположенность. Если у одного или обоих родителей имеется миопия, вероятность ее развития у ребенка увеличивается. Однако наследственность не всегда означает точное повторение диагноза: у родителей может быть высокая степень миопии, а у ребенка — лишь слабая или наоборот.

Другая причина, по словам специалиста, — это активное использование гаджетов, книг и других источников информации, требующих фокусировки на близком расстоянии. Дело в том, что глаз устроен так, чтобы лучше воспринимать объекты на дальнем расстоянии. Поэтому избыточное напряжение при работе вблизи вызывает спазм мышц, что постепенно ведет к удлинению глазного яблока и ухудшению зрения.

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«Чтобы снизить нагрузку, важно соблюдать режим зрительной нагрузки. При длительном чтении, использовании смартфона или планшета необходимо каждый час делать перерывы — на 5–10 минут отводить взгляд вдаль, на дальний угол комнаты, за окно или на горизонт», — рекомендовала специалист.

Также, по ее словам, развитию миопии может способствовать дефицит определенных витаминов и микроэлементов. Согласно ряду исследований, витамин D и дофамин замедляют удлинение глазного яблока.

«Чтобы ребенок получал достаточное количество этих веществ, рекомендуется ежедневное пребывание на улице не менее двух часов. Если по каким-то причинам это невозможно, стоит обсудить с врачом возможность приема профилактических доз витамина D», — посоветовала Миргородская.

Еще один немаловажный фактор — гормональный баланс. Как объяснила врач-офтальмолог, нарушения в работе щитовидной железы, а также колебания уровня сахара в крови могут негативно отражаться на состоянии зрительной системы, усугубляя предрасположенность к близорукости.

Ранее, 10 марта, Миргородская рассказала «Известиям», что так называемые мушки перед глазами — симптом, который может свидетельствовать о наличии достаточно опасных патологий органов зрения, требующих медицинского осмотра. По ее словам, самой частой причиной этого является деструкция стекловидного тела — гелеподобного вещества, которое занимает две трети глаза и состоит из воды, гиалоцитов, ретикулина и коллагеновых волокон.

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